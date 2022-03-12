فلسطين تفوز بعضوية الاتحاد الآسيوي للملاكمة

وطن: فازت دولة فلسطين بعضوية الاتحاد الآسيوي للملاكمة، عبر رئيس اتحاد اللعبة محمد السحلوت.

وشارك بالانتخابات التي جرت بالعاصمة الأردنية، عمان، 44 دولة آسيوية، وحقق فيها السلحوت الفوز ضمن 14 عضوا، محققا إنجازا لفلسطين في هذا المجال.

وكان وفد فلسطيني شارك باجتماع الاتحاد الآسيوي، ومثله وائل شباب، وفادي الزقزوق.

وعلى هامش البطولة والانتخابات تم الاتفاق على اقامة دورات تدريبية للمدربين والحكام في فلسطين خلال الفترة من 15 آذار الجاري ولغاية الاول من الشهر المقبل، بحيث يشرف على الدورات الحكمان الدوليان: عمر المجالي، ونبيل يونس من الاردن.

فيما شارك في البطولة الحكم الدولي الفلسطيني مجدي الميناوي، والتقى الوفد بالوفود العربية والآسيوية من اجل افادة فلسطين وتطوير اللعبة فيها.