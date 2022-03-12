الصالحي يستنكر دعوة الرئيس الاوكراني لإجراء مفاوضات مع روسيا في القدس المحتلة

وطن: استنكر أمين عام حزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي؛ دعوة الرئيس الأوكراني زيلنسكي لإجراء مفاوضات مع روسيا في القدس المحتلة.

وقال الصالحي في تصريح صحفي اليوم السبت؛ ان استغلال المأساة الانسانية للأزمة الاوكرانية والتي تسبب بها زيلنسكي والإدارة الامريكية وحلف "الناتو' من أجل تكريس القدس عاصمة لدولة الاحتلال يجب ان لا تمر نهائيا.

ودعا روسيا الى التنبه لمخاطر هذه الدعوة السافرة وللوقاحة التي تحملها هذه في تكريس المعايير المزدوجة في التعامل مع الاحتلال الاسرائيلي المتواصل للارض الفلسطينية؛ وفي محاولة قوة الاحتلال وحكومتها إظهار نفسها كراعية للسلام في الازمة الاوكرانية.