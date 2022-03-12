وفد من المبادرة الوطنية يصل الجزائر لبحث سبل انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة

وطن: بدعوة من القيادة الجزائرية وصل إلى الجزائر اليوم السبت وفد حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية.

و يضم الوفد الأمين العام لحركة المبادرة د.مصطفى البرغوثي، و القيادي في الحركة د.مازن زقوت، حيث سيلتقي ممثلي القيادة الجزائرية للبحث في سبل انهاء الانقسام الداخلي و تحقيق الوحدة الوطنية في ظل التحديات الخطرة التي تواجه القضية الفلسطينية.

وعبر د.مصطفى البرغوثي عن الشكر والتقدير للقيادة الجزائرية والشعب الجزائري على تضامنها المطلق مع نضال الشعب الفلسطيني وحرصها على مصالحه في تحقيق الوحدة الوطنية.

و أكد وفد المبادرة أن الشعب الفلسطيني لم يعد يحتمل استمرار المراوحة في دائرة الانقسام و الخلافات و أن الحاجة ملحة لتبني استراتيجية وطنية كفاحية بديلة لمواجهة الاحتلال و نظام الابرتهايد و الاستعمار الكولونيالي العنصري ، لتشكل إلى جانب استعادة حق الشعب الفلسطيني في اختيار قياداته عبر الانتخابات الديمقراطية الحرة، أساسا راسخا للوحدة الوطنية وتجاوز الانقسام و الخلافات الداخلية.

وأشار البرغوثي إلى أن إسرائيل تطبق فعليا صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية عبر التوسع الاستيطاني و تكريس منظومة الابرتهايد العنصرية التي تضطهد كل مكونات الشعب الفلسطيني ، وأنشطة التطبيع مع بعض الدول العربية وآن الأوان منذ زمن لإرساء مقاومة موحدة لمخططاتها وتكريس كل الطاقات الفلسطينية لذلك.