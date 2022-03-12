موسكو تحذر: قوافل الأسلحة الى اوكرانيا قد تصبح هدفا للجيش الروسي

وطن: حذرت روسيا من أن قواتها قد تتخذ إجراءات عسكرية بغية منع دول أجنبية من تصدير أسلحة إلى الحكومة الأوكرانية

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في حوار مع القناة الأولى الروسية اليوم السبت، غياب أي مشاورات أو محادثات بين موسكو وواشنطن بشأن الوضع في أوكرانيا.

وتابع: "حذرنا الولايات المتحدة من أن تنظيمها لعمليات ضخ أسلحة من عدد من الدول (إلى أوكرانيا) لا يشكل خطوة خطيرة فحسب، بل وخطوة تجعل من قوافل الأسلحة تلك أهدافا عسكرية مشروعة (للجيش الروسي)".

وذكر ريابكوف أن موسكو حذرت واشنطن من "عواقب قد يجلبها إمداد أوكرانيا على نحو طائش بأسلحة مثل منظومات صاروخية نقالة مضادة للجو وصواريخ مضادة للدبابات"، لافتا إلى أن واشنطن لا تأخذ هذه التحذيرات الروسية على محمل الجد.

المصدر: "إنترفاكس"