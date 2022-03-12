الصحة: 7 وفيات و 79 إصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 7 وفيات و79 إصابة جديدة بفيروس كورونا و583 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 7 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 1، سلفيت 2، جنين 3، بيت لحم 1، أريحا والأغوار 1، الخليل 1، نابلس 1، رام الله والبيرة 2، طولكرم 0، ضواحي القدس 0، قلقيلية 0، قطاع غزة 37، مدينة القدس 30".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 41 مصابا بكورنا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 58 مصابا، بينهم 21 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأضافت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8 % ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وبينت أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: "طوباس 0، سلفيت 2، جنين 14، بيت لحم 18، أريحا والأغوار 2، الخليل 50، نابلس 16، رام الله والبيرة 23، طولكرم 6، ضواحي القدس 2، قلقيلية 0، قطاع غزة 400، مدينة القدس 50".