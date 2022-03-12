" كهرباء القدس " تطالب الرئيس والأجهزة الأمنية بالتدخل لحماية طواقمها من الاعتداءات المتكررة عليهم

وطن: طالبت شركة كهرباء القدس ممثلة بمديرها العام هشام العمري وطوقمها، طالبوا الرئيس والأجهزة الأمنية بالتدخل العاجل لحماية الطواقم من الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها خلال عملهم في الميدان لا سيما الاعتداء الأخير في سطح مرحبا بمدينة البيرة.

وتعرض طاقم الشركة الخميس للاعتداء على يد شبان ملثمين عندما ذهبوا لإصلاح المحطة التي تعرضت لإطلاق نار الاربعاء، وهناك هاجم الشبان سائق شاحنة الشركة وانهالوا عليه بالضرب ونقل على إثرها إلى المستشفى .كذلك اصيب مسؤول قسم الحركة بكسور أثناء هروبه من المعتدين عندنا سقط في حفرة وتم نقله إلى المستشفى الاستشاري لتلقي العلاج فضلا عن إطلاق الرصاص على الشاحنة وتحطميها.

ووفقا لمسؤولين الشركة أفادوا بإن طواقمها تعرضوا أيضا لاعتداء اخر قرب قلنديا ونقلوهم إلى المستشفى الاستشاري لتلقي العلاج.

واحتجاجا على تلك الاعتداءات دعت نقابة العاملين في شركة كهرباء محافظة القدس و عددهم قرابة الالف موظف للاعتصام في جميع فروع ومكاتب الشركة للتعبير عن شجبها واستنكارها للحادث الاجرامي، وتطالب الأجهزة الأمنية المختلفة للقيام بمسؤوليتها لردع مثل هذه الاعتداءات والكشف عن المعتدين وتأمين الحماية اللازمة لموظفي الشركة