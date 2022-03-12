أكثر من نصف الهيئات المحلية لن تشهد انتخابات بالمرحلة الثانية المقررة يوم 26-3



وطن: اظهر الكشف النهائي للأسماء القوائم والمرشحين للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية الذي نشرته لجنة الانتخابات المركزية صباح اليوم السبت، ان اكثر من نصف الهيئات لن تجرى فيها انتخابات بسبب ترشح كتلة واحدة فقط ستفوز بالتزكية او عدم ترشح احد فيها.

وحسب بيان لجنة الانتخابات التي أعلنت عن بدء الدعاية الانتخابية اليوم والتي ستستمر حتى يوم الخميس المقبل، فان الانتخابات المقررة في السادس والعشرين من اذار الجاري ستجرى في 50 هيئة محلية، ترشحت في كل منها أكثر من قائمة انتخابية واحدة وهو اقل من نصف عدد الهيئات المقرر ان تشملها هذه المرحلة والبالغ مجموعها 102 هيئة.

وفي المقابل فان 52 لن تشهد انتخابات، حيث ان 23 هيئة من بين الهيئات لم تترشح في كل منها سوى قائمة واحدة وبالتالي لن تشهد انتخابات وستفوز بالتزكية، اما بقية الهيئات المفترض ان تجرى فيها انتخابات وعددها 29 هيئة محلية فلن تجرى فيها انتخابات بسبب عدم ترشح قوائم مكتملة فيها (28 منها لم تترشح فيها أي قائمة وهيئة واحدة ترشحت فيها قائمة غير مكتملة)، ويرجع القرار بشأن وضع مجالس هذه الهيئات إلى مجلس الوزراء كما اشارت لجنة الانتخابات.

وأوضحت لجنة الانتخابات ان العدد النهائي للقوائم المرشحة في جميع الهيئات الـ 50 التي ستشهد منافسة انتخابية بلغ 234 قائمة، تضم 2,306 مرشحاً ومرشحة يتنافسون على 632 مقعداً.

اما بخصوص الهيئات الـ 23 التي ترشحت في كل منها قائمة واحدة فقط، وسيُعلن عن فوزها بالتزكية بجميع مقاعد المجلس في يوم إعلان النتائج، فقد بلغ عدد المرشحين فيها 225 يمثلون عدد المقاعد في هيئاتهم.

يتضح من الكشف النهائي أن عدد الإناث المرشحات في جميع القوائم المقبولة وصل إلى 676 مرشحة بنسبة 26.7% من إجمالي عدد المرشحين البالغ 2,531، ويوجد ثمان قوائم تترأسها مرشحة أنثى.

وتنطلق اليوم السبت مرحلة الدعاية الانتخابية وفقاً للجدول الزمني القانوني المعلن مسبقاً، والتي تستمر 13 يوماً، ويحق للقوائم والمرشحين خلالها الإعلان عن برامجها الانتخابية ودعوة الناخبين للتصويت لهم، وفقاً لضوابط وأحكام القانون، كما أوضحت لجنة الانتخابات في بيانها.