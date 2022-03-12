وزير خارجية الاحتلال يزور الحدود الأوكرانية وسط تحركات اسرائيلية لاستغلال الحرب بتهجير اليهود إلى فلسطين



وطن- من المقرر أن يتوجه وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد، مساء اليوم السبت، إلى رومانيا وسلوفاكيا، المجاورتين لأوكرانيا، سيزور خلالها المعبر الحدودي بين رومانيا وأوكرانيا.

وقالت وسائل إعلام عبرية، بأن لابيد سيلتقي هناك مع مسؤولين في هاتين الدولتين للتباحث معهم حول الوضع في أوروبا والعلاقات الثنائية، كما سيلتقي مع الدبلوماسيين الإسرائيليين الذين يعملون عند الحدود الأوكرانية.

كما سيلتقي لبيد في رومانيا مع رئيس الحكومة، نيكولاي تشوكا، ووزير الخارجية، بوغدان آوورسكو. ثم سيتوجه إلى معبر سيرت الحدودي بين رومانيا وأوكرانيا، ليلتقي مع الدبلوماسيين الإسرائيليين هناك، لتلقي تقارير حول الوضع والأحداث هناك.

ويتوجه لبيد، يوم الإثنين المقبل، إلى سلوفاكيا، حيث سيلتقي مع الرئيس زوزنا تشابوتوفا، ووزير الخارجية، إيفان كورتشوك.

جدير بالذكر ان دولة الاحتلال تشهد نقاشات واسعة بشأن استغلال الحرب الدائرة في أوكرانيا لتنظيم عملية تهجير واسعة لليهود من هناك الى دولة الاحتلال.

(المصدر- عكا للشؤون الإسرائيلية- بتصرف)