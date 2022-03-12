7 خطوات تجعلك مزارعاً ناجحاً

وطن: نعيش اليوم في عصر يسعى فيه الكثير من الأشخاص من مختلف المناطق للانتقال إلى الريف وبدء مشروع زراعي، وهم من ذوي الخلفيات والمجالات المختلفة، والأعمار والمستويات التعليمية، فالجميع يسعى إلى تغيير حياته من خلال مشروع خاص به.

ولأنه ليس من السهل أن تصبح مزارعًا جيدا دون أي خبرة ، فإن عليك فهم الخطوات الأساسية التي يجب اتخاذها لتصبح مزارعاً ناجحاً، والتي يمكن تلخيصها بسبع خطوات وهي:

الخطوة 1: قرر ما يجب أن تزرعه وفي أي حقل تحديدا – هل يمكنني الحصول على ربح ؟.

الخطوة 2: دراسة فرص وخيارات التمويل الخاصة بك – أَمِّن رأس مالك.

الخطوة 3: تأكد أن لديك المدخلات والمستلزمات والموارد المتاحة في الوقت الذي ستحتاج ذلك فيه.

الخطوة 4: الزراعة العضوية أو التقليدية؟ هل ستختار الكمية أم الجودة؟

الخطوة 5: تحضير وفحص مرافق ومستودعات التخزين والخدمات اللوجستية – والنقل

الخطوة 6: ماذا يحتاج المزارع للقيام به – البحث ثم البحث ثم البحث مرة أخرى!

الخطوة 7: دراسة اللوائح والقوانين المحلية والعالمية حول مجال اهتمامك.