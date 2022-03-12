بنزيما: أفضل موسم لي بقميص ريال مدريد

وطن: رأى النجم الفرنسي، كريم بنزيمة، أن الموسم الجاري قد يكون أفضل مواسمه مع ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد الهاتريك في مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي (3-1)، ليبلغ فريقه ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بنزيمة "لا أعلم إذا ما كانت أفضل مباراة لي، لأني أتذكر نهائي التشامبيونز ليغ أيضا أمام ليفربول".

واستدرك "لكن نعم، هي كذلك، بالأهداف، لأنها 3 في مباراة مهمة.. قد يكون أفضل موسم لي، لأنني أسعى في كل موسم لتقديم ما هو أفضل من الموسم السابق، وأنا على الطريق السليم".

وأضاف بنزيمة "أنا سعيد وفخور. لكن هذا بفضل كل الفريق وجهد الجميع".

وأشار إلى أن التحدي المقبل لريال مدريد، هو مباراة الإثنين القادم أمام ريال مايوركا في الليغا.

وتابع "إنها الليغا، نريد إحراز نقاط، نحن متفوقون.. لكن علينا الاستمرار هكذا.. لدينا ثقة كبيرة بعد مباراة سان جيرمان، لكن الآن علينا التركيز في الليغا.. يجب المنافسة على كل شيء".