الاسرى الاداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ 71 على التوالي



وطن- يواصل نحو 500 أسير "إداري" مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ 71 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا) ضمن رفضهم ومواجهتهم لهذه الاعتقالات التعسفية.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ولا يسمح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون دولة الاحتلال هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.

(المصدر- وفا)