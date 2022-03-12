القوات الروسية تركز هجماتها على العاصمة الأوكرانية والغارات الجوية تسمع في معظم المدن



وطن- مع دخول الحرب في أوكرانيا يومها السابع عشر، أعلن الجيش الأوكراني، صباح اليوم السبت، أن القوات الروسية تركز هجماتها على كييف وماريوبول وكريفي ريغ وكريمنتشوغ ونيكوبول وزابوريجيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن صفارات الإنذار من الغارات الجوية سُمعت في معظم المدن الأوكرانية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، السبت، لحث الناس على الاحتماء.

وتتمحور عمليات القوات الروسية في العاصمة الأوكرانية إلى جانب ماريوبول المطلة على بحر أزوف فيما تتواصل الهجمات بالصواريخ والقنابل على مدن واقعة في عمق الأراضي الأوكرانية مثل دنيبرو ولوتسك وإيفانو-فرانكيفسك.

واعتبرت القوات الروسية أن العاصمة كييف تشكل تهديدا بهجمات إرهابية على الطائرات المدنية من خلال توزيع غير منضبط للصواريخ المحمولة، مشددة على أن الجيش الروسي سيواصل البحث عن منظومات الدفاع الجوي المحمولة التي تخلت عنها القوات الأوكرانية.

ونفّذت القوات الروسية غارات ليلية على مدن تشيرنيهيف (شمال) وسومي (شمال شرق) وخاركيف.

وفي تطور ميداني آخر، اختُطف عمدة ميليتوبول، مساء أمس الجمعة، بأيدي جنود روس، في جنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، علما أن الحرب دفعت حتى الآن أكثر من 2,5 مليون شخص إلى مغادرة البلاد، معظمهم إلى بولندا، ونزح حوالى مليوني شخص داخل أوكرانيا نفسها، بحسب الأمم المتحدة.

وأعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، استبعاد روسيا من نظام العلاقات التجارية الجاري، عبر حرمانها من وضع "الدولة الأولى بالرعاية" وانضم الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى هذه الخطوة، ما يمهد الطريق لفرض رسوم جمركية عقابية؛ فيما يستعد الأوروبيون إلى فرض حزمة عقوبات رابعة على موسكو.

وأعلنت قوات وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن قوات الانفصاليين الذيت تدعمهم في دونيتسك، شرق أوكرانيا، تقدمت 8 كيلومترات نحو نوفواندريفكا وكيريلوفكا وسد بلاغوداتنو.

وأضافت أن القوات الروسية واصلت هجومها وتقدمت 11 كيلومترا ووصلت إلى نوفودونتسكوي ونوفومايورسكوي وإيجوروفكا. وقالت إن الجيش الروسي عطّل 6 من مكونات البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا.