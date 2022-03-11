دور إدارة الموارد البشرية في تطبيق الإدارة الإلكترونية لدى الهيئات المحلية

كتبت تمارا حداد: يتزايد في الوقت الحالي الإنتباه إلى قضية إدارة الموارد البشرية كرابط حيوي في التحول الى نموذج التصنيع الحديث، وكعنصر رئيس من عناصر النماذج والمعايير لإدارة الجودة الشاملة، حيث تهتم إدارة الموارد البشرية بإفساح الطريق أمام تبني ثقافة التطور والتحسين المستمر للمؤسسات والبلديات والمنظمات، وإدارة الموارد البشرية هي المدخل الإستراتيجي لإدارة أهم أصول البلديات ألا وهي العاملون بها الذين يُسهمون بشكل فردي أو جماعي في تحقيق أهدافها فهم الذين يستطيعون تصميم أهداف سليمة وإستراتيجيات لتطوير البلديات والمجالس القروية وهم أيضا المنفذون لهذه الأهداف بقيمهم وسلوكياتهم ومبادراتهم وعقولهم المفكرة المبدعة لتحقيق تلك الغايات والأهداف حيث يلعب المورد البشري دورا هاماً في التنمية، ويُعتبر أغلى العناصر لدوره البناء وكونه المحور لنشاطات المؤسسات والبلديات والمنظمات وعليه تتوقف كفاءة وحيوية المنظمة.

حيث أن هدف أي مؤسسة أو منظمة أو بلدية تحسين الإنتاجية والخدمة والجودة للمواطنين من خلال تحسين أوضاع العاملين وزيادة مهاراتهم ضمن إستراتيجية متكاملة لإدارة الموارد البشرية من أجل تحقيق الهدف المنشود بكفاءة وفاعلية وتكاليف قليلة.

وتسعى البلديات بشكل عام ضمن صلاحياتها وحدود مناطقها إلى تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم، حيث تُقدم الخدمات مباشرة بواسطة موظفيها ومستخدميها، أو أن تعهد بها أو ببعضها إلى متعهدين أو مقاولين كما يحق لها أن تعطي امتيازات لأشخاص أو شركات لتقوم ببعض هذه الخدمات وتوفيرها للمواطنين، وتنبع أهمية هيئات الحكم المحلي من الخدمات التي تقدمها بكافة أشكالها حيث تُعتبر العين الساهر لخدمة المواطنين، لما تُقدمه من مهام في البنية التحتية وكهرباء ومياه وصرف صحي وطرق وأرصفة وإنشاء شبكات وحدائق ومنتزهات ومطاعم ومحلات ومراقبة الباعة وإنشاء مواقف ومراقبة الأوزان ومراقبة الإعلانات وترميم الشوارع والزراعة ومراقبة الأبنية وتنفيذ سياسات الحكم المحلي لما له مصلحة عليا للمواطنين.

ناهيك عن الأدوار الأخرى التي تهم التخطيط والبناء والتنظيم حيث تقوم بدور اساسي في إعداد مخططات هيكلية تخدم الأهداف الوطنية مع مراعاة القوانين المحلية، وهذه الأمور كلها تقوم بها البلديات سواء أكانت بلدية تقليدية أم بلدية استطاعت إستخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة.

وفي عالم تتسارع فيه الأحداث وتتغلغل فيه التكنولوجيا في جميع مفاصل الحياة لم يعد بإمكان البلديات الوقوف موقف المتفرج على التطورات الإدارية والمعلوماتية الحاصلة من حولها حيث بدأ المواطن بجميع طبقاته يعي الإمكانيات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات وكيفية توظيفها من أجل تحديث العمل العام وبالتالي توفير الأموال الناتجة عن التحديث وإستثمارها في مشاريع تنموية محلية مختلفة.

وبلديات فلسطين ليست بمنأى عن ذلك التطور فهي تعيش في وسط بيئة ديمغرافية مثقفة جدا وواعية لما يمكنه أن يقدمه الإنترنت للعمل البلدي وما يمكن أن تجلبه تلك الأخيرة من رفاهية وراحة للسكان المحليين وشركات الأعمال حيث تمكنهم من متابعة معاملاتهم وضبط أوضاعهم البلدية عبر شبكة الإنترنت وبطريقة آمنة وسرية. من جهة أخرى، تمنح شبكة الإنترنت البلديات المحلية منصة إعلامية متطورة ورخيصة الكلفة نسبياً إذا ما قورنت بإصدار النشرات الورقية أو الإعلان على التلفزيون أو الراديو، ومن الممكن أن توظف البلدية التقنيات الحديثة في مجال الصوت الرقمي والفيديو الرقمي من أجل بث أخبارها ونشاطاتها وصور مشاريعها عبر الإنترنت وتمكين المواطن المحلي من معرفة إنجازات البلدية المسئولة عن منطقته.

ومتطلبات المرحلة الراهنة تتطلب من البلديات أن تتخطى عملها التقليدي إلى الإلكتروني في نطاق الخدمات إلى مجال أوسع نحو العمل التنموي، وهذا يتطلب إدارة الموارد البشرية المؤهلة لإنجاح البلديات الالكترونية، فالموارد البشرية هي المدخل الإستراتيجي لإدارة أهم وأغنى أصول المنظمة الذين يسهمون بشكل فردي أو جماعي في تحقيق أهداف المنظمة ولما لهم دور في مجالات الإدارة التنموية المعاصرة والتخطيط التنموي، والتحرر في المجال الإقتصادي والثقافي والإجتماعي والصحي والبيئي من القيود والمعوقات، والتعاون المشترك بين البلديات، والعمل على استخدام آليات جديدة تُحول البلديات من التركيز على تقديم الخدمات إلى بلديات قادرة على إحداث تنمية حقيقية تساعد في تنمية الإقتصاد المحلي والوصول الى إقتصاد مقاوم ليصبح لبنة أساسية نحو التطور والتحرر .