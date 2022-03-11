اتحاد المعلمين يعلن تعليق الدوام بعد الحصة الثالثة في المدارس الأسبوع المقبل

رام الله - وطن: أكد الاتحاد العام للمعلمين استمرار فعالياته النقابية خلال الأسبوع المقبل، في ظل عدم تأكيد الحكومة على صرف رواتب الموظفين كاملة للشهر المقبل.

وقال الاتحاد في بيان له "نظرا لعدم تأكيد الحكومة على صرف راتب الشهر المقبل كاملا، ووضع جدول زمني لدفع المستحقات المالية، فان الفعاليات النقابية سوف تستمر خلال الأسبوع المقبل."

ولفت الاتحاد انه سيتم تعليق الدوام في المدارس الساعة 10:30 مع المغادرة، والتأكيد على مغادرة الطلبة بعد تقديم الامتحان وتعليق الدوام في المديريات والوزارة ايام الاثنين والاربعاء الساعه 12 مع المغادرة".