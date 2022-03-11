30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

وطن أدى نحو 30 ألف مصلٍ من أبناء شعبنا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

وتوافد المصلون من كافة محافظات الضفة، وأراضي عام 1948، والبلدات المحيطة بالقدس المحتلة رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية المشددة، والمتمثلة في إيقاف الحافلات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال أوقفت 7 حافلات قادمة من مدينة قلقيلية، وأوقفت النسوة عند مدخل باب العمود، وفتشتهن، ومنعت من هم دون سن الـ55 من الدخول لأداء الصلاة.

وكان الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الفجر اليوم في رحاب المسجد الأقصى، رغم تضييقات الاحتلال، تلبية لنداء أطلقته مؤسسات مقدسية بهدف تكثيف الوجود الفلسطيني في المسجد والالتفاف حوله، ردا على الانتهاكات الاحتلالية والاقتحامات التي ينفذها مستوطنون لباحات قبلة المسلمين الأولى.