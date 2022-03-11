سلطات الاحتلال تصادق على بناء 730 وحدة استيطانية بالقدس المحتلة

وطن: صادقت سلطات الاحتلال، على بناء 730 وحدة استيطانية في مستوطنة "بسغات زئيف"، شمالي مدينة القدس المحتلة.

وقالت صحيفة "كول هاعير" الإسرائيلية، الجمعة، إن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس المحتلة، صادقت على هذا المخطط، ما يفتح الطريق لتنفيذه.

ومستوطنة "بسغات زئيف"مقامة على أراضي بلدة بيت حنينا .

وقالت الصحيفة، الجمعة، إن المباني الجديدة ستقام على أرض مساحتها 70 دونما (الدونم ألف متر مربع).

وأضافت: "تتضمن الخطة حوالي 730 وحدة سكنية، موزعة على 14 بناية، تضم كل واحدة منها 12 طابقًا".