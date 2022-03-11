مسؤول أميركي: كوريا الشمالية بدأت تجربة منظومة جديدة لصواريخ عابرة للقارات

وطن: أكد مسؤول أميركي كبير، اليوم الخميس، أنّ كوريا الشمالية بدأت تجربة منظومة جديدة لصواريخ عابرة للقارات.

من جهتها ذكرت وزارة الدفاع الأميركية أن "كوريا الشمالية أجرت تجربتين للصواريخ الباليستية في 26 من شباط/فبراير و4 من آذار /مارس الحالي".

وتابعت وزارة الدفاع الأميركية في بيان: "بناءً على تحليل عمليتا الإطلاق هذه، خلصت حكومة الولايات المتحدة إلى أنهما تضمنتا نظاماً جديداً للصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBM) تعمل كوريا الشمالية على تطويره، والذي تم الكشف عنه في الأصل خلال موكب حزب العمال الكوري في 10 تشرين الأول/أكتوبر العام 2020".

وفي 5 آذار/ مارس، تمّ الإعلان عن إجراء كوريا الشمالية تاسع عملية إطلاق صاروخ هذا العام. وقال الجيش الكوري الجنوبي إن عملية الإطلاق جاءت من موقع بالقرب من سونان، حيث يقع مطار بيونغ يانغ الدولي. وشهد هذا المكان اختبارات سابقةـ، بما في ذلك الإعلان عن عملية إطلاق جرت في الـ 27 من شباط/فبراير.

في غضون ذلك، قال رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إنّ "تطوير القمر الصناعي الاستطلاعي الأخير يهدف إلى جمع المعلومات عن الجيش الأميركي في المنطقة وعن الجيوش الخادمة له".

ويُذكر أنّ بيونغ يانغ أعلنت يوم الأحد الماضي عن إجرائها "تجربة مهمة" أخرى لتطوير "قمر صناعي للاستطلاع". ويمثّل تطوير قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري مع أسلحة فرط صوتية اختبرت قبل فترة قصيرة، أحد الأهداف الرئيسية التي أعلنها الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون العام الماضي في مجال الدفاع.

وأشار كيم، خلال زيارة قام بها إلى وكالة الفضاء في كوريا الشمالية، إلى أنّ "الهدف من تطوير وتشغيل وسائل استطلاع عسكرية هو تزويد القوات المسلحة الكورية الشمالية بمعلومات في الوقت الحقيقي عن الأعمال العسكرية المضادة لنا من قبل قوات العدوان الإمبريالية الأميركية والقوات الخادمة لها في كوريا الجنوبية واليابان والمحيط الهادئ".

وتابع أنّ "السياسة الاستراتيجية والتكتيكية المهمة هي المراقبة عن كثب وتمييز الأعمال العسكرية العدائية ضد كوريا الشمالية"، و"تعزيز قدرات السيطرة على الوضع وتحسين قدرة الرد السريع للقوات المسلحة".

ووصف كيم جونغ أون تطوير الأقمار الصناعية بأنه "مشروع عاجل" و"مهمة سياسية وعسكرية ذات أولوية" توليها الحكومة "الأهمية القصوى"، كما تعهد بوضع الكثير من الأقمار الصناعية العسكرية في المدار خلال السنوات الخمس المقبلة.

ولم تبيّن وكالة الأنباء المركزية الشمالية توقيت زيارة زعيم كوريا الشمالية لوكالة الفضاء.