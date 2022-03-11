الطقس: ماطر وشديد البرودة

وطن: يستمر اليوم، الجمعة، تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية. وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 70 كم/ساعة والبحر مائجا.

وغدا، السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ًوالبحر متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.