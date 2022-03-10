جادو تطلع وفدا إيرلنديا على آخر المستجدات في فلسطين

وطن: أطلعت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو، اليوم الخميس، وفدا إيرلنديا رفيع المستوى يترأسه مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الإيرلندية دامين كول، على آخر المستجدات السياسية في فلسطين وانتهاكات الاحتلال اليومية المستمرة بحق أبناء شعبنا.

وطالبت جادو، خلال لقائها الوفد، من إيرلندا بأن تعمل مع دول الاتحاد الأوروبي من خلال عضويتها في الأمم المتحدة، على نقل خطورة الوضع الحالي للمجتمع الدولي، وضرورة الضغط الدولي الفوري على إسرائيل لوقف انتهاكاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشادت بالعلاقات الفلسطينية الإيرلندية، ودور إيرلندا في دعم القضية الفلسطينية، معربة عن امتنان دولة فلسطين لقرار إيرلندا برفع دعمها المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بقيمة 2 مليون دولار يورو في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، ليصل دعمها للأونروا إلى 9 ملايين يورو، مشددة على ضرورة اعتراف إيرلندا بدولة فلسطين.

من جانبه، أكد كول موقف إيرلندا الثابت والواضح من حل الدولتين والتزامهم بحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة بالقوانين والتشريعات الدولية، إضافة إلى رفضهم لسياسة الاستيطان وممارسات المستوطنين.

وتحدث عن زيارة الوفد لفلسطين واللقاء مع أهالي الشيخ جراح، وقرية حمصة البقيعة، وغزة، ومشاعدة معاناة الشعب الفلسطيني في تلك المناطق خاصة.

وأكد الجانبان ضرورة استمرار الحوار السياسي بين البلدين، وعقد الجلسة الثالثة للمشاورات السياسية في هذا العام، والعمل على بحث سبل إنشاء لجنة مشتركة بهدف تعزيز التبادل الاقتصادي، وأهمية تنسيق الجهود المستمرة بين البلدين في كافة المجالات الممكنة وعلى مختلف المستويات.