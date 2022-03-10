الرئيس يترأس اجتماعا للقيادة الفلسطينية

وطن: عقدت القيادة الفلسطينية، اجتماعا لها، مساء اليوم الخميس، برئاسة الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وأطلع الرئيس أعضاء القيادة على آخر التطورات فيما يتعلق بالصعيدين الداخلي والخارجي، حيث جرى نقاش مفصل حول القرارات التي اتخذت من المجلس المركزي في دورته الأخيرة، وآليات تنفيذها والاتصالات التي قامت بها اللجان المكلفة باطلاع دول العالم على هذه القرارات.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التلاحم الوطني والشروع في حوار وطني على صعيد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وعلى الصعيد الوطني الأوسع.

كما جرى التأكيد على مواصلة الحوار مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص الفلسطيني باعتبارهم شركاء أصيلين في معركة التحرير والبناء والاستقلال.

وأشادت القيادة، بصمود أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وفي المقدمة منها صمود أهلنا في القدس والمخيمات وأسرانا الأبطال وعائلاتهم.

كما توجهت القيادة بتحية فخر واعتزاز للدور الكبير الذي يقوم بها أهلنا في القرى والمدن والمناطق المستهدفة، في إطار المقاومة الشعبية "التي ندعو لتوسيعها لتكون شاملة في كل مكان".

وأكدت القيادة على الدور الهام للجاليات الفلسطينية في العالم أجمع، وأهمية وحدتها تحت راية فلسطين.

كما دعت القيادة جميع القوى السياسية والمنظمات الشعبية إلى تكثيف اتصالاتها مع الأحزاب والمنظمات العربية والدولية من أجل حشد الطاقات لدعم الموقف الفلسطيني.