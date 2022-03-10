لجنة الحماية النسوية في مسافر بني نعيم تطلق النادي النسوي البيئي

وطن: اطلقت لجنة الحماية النسوية في مسافر بني نعيم التابعة لمؤسسة أدوار الخميس، النادي النسوي البيئي بالتعاون مع سلطة جودة البيئة، وذلك في حفل اقيم في بني نعيم، على شرف الثامن من اذار واليوم الوطني البيئي.

وجاء اطلاق النادي بعد سلسلة من الجهود التي بذلتها لجنة الحماية النسوية في مسائلة صناع/ات القرار حول الواقع البيئي.

ويهدف النادي النسوي البيئي لتحسين وبناء قدرات النساء في المناطق ذات الأولوية، وتعزيز الوعي البيئي لديهن فيما يخص حل المشاكل البيئية المحيطة بهن وتعزيز صمودهن، اضافة الى ترتيب العمل البيئي وجعله مستداما وفق خطة تنموية للنهوض بالوعي البيئي.

وتخلل حفل الاطلاق نقاش واسع مع المؤسسات الشريكة حول واقع الخدمات في المسافر، حيث عبرت النساء المشاركات عن أبرز الاحتياجات، مطالبات جهات الاختصاص بالتدخل لتحسين واقع تلك الخدمات.

وعلى ضوء هذه النقاشات تعهدت مديرية صحة الخليل بأخذ عينات من مياه الابار في التجمع تمهيدا لتعقيم كافة الابار في المنطقة، كما وتعهدت الاغاثة الزراعية باشراك التجمع في المشاريع التي تنفذها الاغاثة الزراعية في المناطق ذات الاولوية.

ومن المنتظر ان يباشر النادي عمله قريبا خلال شهر اذار ضمن خطة تشمل مجموعة من الانشطة والتدريبات التوعوية البيئية، ومتابعة الانتهاكات البيئية التي تحدث في المنطقة بشكل رسمي وقانوني.

هذا وتسلمت عضوات لجنة الحماية النسوية في التجمع كتاب تكليف رسمي بتشكيل النادي النسوي البيئي.

ويأتي النشاط ضمن مشروع طريقنا لمستقبل مزدهر بتمويل من الاتحاد الاوروبي.