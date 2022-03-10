نقابة اصحاب محطات المحروقات لوطن: توقعات بارتفاع أسعار المحروقات مطلع الشهر المقبل

وطن: كشف نقيب أصحاب محطات المحروقات نزار الجعبري، عن ارتفاع جديد سيطرأ على أسعار المحروقات بداية الشهر المقبل.

وقال الجعبري لوطن، إن هناك ارتفاعا عالميا على اسعار المحروقات، لافتا ان هناك توقعاتٌ بوصول سعر لتر الديزل إلى 7 شواقل.

ولفت الى ان هذه الارتفاع بهذا المستوى باسعار المحروقات لم نصل له منذ 14 عاما.

وحسب خبراء اقتصاديين فإن سعر برميل البترول قد يصل الى 180 دولار في ضوء استمرار الحرب في اوكرانيا.