إدارة سجون الاحتلال تتراجع عن إجراءاتها المتعلقة بالبوابات الإلكترونية والتفتيش المضاعف في سجن "نفحة"

وطن: أكّد نادي الأسير أنّ اتفاقًا تم اليوم الخميس، بشأن مطالب أسرى سجن "نفحة"، حيث تراجعت إدارة السجون عن إجراءاتها المتعلقة بالبوابات الإلكترونية والتفتيش المضاعف.

ولفت نادي الأسير في بيان مقتضب أن الاتفاق جاء بعد جلسة "حوار" عقدت اليوم، مشددًا على أنّ معنى هذا الاتفاق سيبقى مرهوناً بتنفيذه.

يذكر أنّ قضية سجن "نفحة" كانت إحدى المطالب الأساسية للجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى، حيث رفضت إدارة السّجون في وقت سابق التراجع عن إجراءاتها في السّجن، وبقيت القضية عالقة، إلى أن أعلن الأسرى مساء اليوم التوصل إلى الاتفاق.



من الجدير ذكره أن أسرى "نفحة" تعرضوا خلال الفترة الماضية إلى عمليات قمع ممنهجة ومتصاعدة وذلك منذ شروع الأسرى بخطواتهم النضالية قبل 33 يومًا.