"علينا الاستفادة من الوضع".. وزير إسرائيلي سابق يدعو لتسريع مشروع مد أنبوب الغاز من إسرائيل لأوروبا

وطن: قال وزير الطاقة الإسرائيلي السابق يوفال شتاينتس، اليوم الخميس إنه "يجب على إسرائيل تسريع مشروع مد أنبوب الغاز من إسرائيل إلى أوروبا عبر المتوسط.

وكتب شتاينتس في تغريدة عبر "تويتر": "في هذه الأيام، عندما تكون أوروبا متعطشة للغاز الطبيعي وتسعى لتنويع مصادر طاقتها يجب على إسرائيل الإسراع والاستفادة من الوضع لصالحها".

وأوضح أنه "لتحقيق هذه الغاية، يجب تعزيز أمرين بشكل عاجل: الأول، الإسراع في بناء خط أنابيب الغاز الإسرائيلي - الأوروبي الذي سيمر عبر وسط البحر الأبيض المتوسط. ثانيا: تجديد التنقيب الغازي في المياه الاقتصادية لاكتشاف مكامن غازية إضافية".

يذكر أن خط أنابيب "إيست ميد" يهدف إلى نقل الغاز الطبيعي من الأراضي الفلسطيني المحتلة عام 1948 إلى أوروبا عبر اليونان وقبرص وأعلن عن توقيع اتفاقيته بين دولة الاحتلال واليونان وقبرص عام 2016.

وتهدف الدول الثلاث إلى استكمال المشروع الذي تبلغ كلفته 6 مليارات يورو بحلول عام 2025، لكن لم يتم تأمين أي تمويل له بعد.

المصدر: RT