إثر وفاة الطفل الطويل.. مركز حقوقي يؤكد: نظام تحويل مرضى غزة للعلاج يعتريه خلل كبير يعرض حياتهم للخطر

وطن- أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن اسفه لوفاة الطفل لؤي محمد روحت الطويل (15 عاماً) من سكان مخيم النصيرات المصاب بورم في الدماغ بسبب "حرمانه من حقه في العلاج"، مؤكدا أن نظام تحويل مرضى قطاع غزة للعلاج في الخارج يعتريه خلل كبير، ويتسبب في تفاقم معاناة المرضى، ويعرض حياتهم للخطر.

وقال المركز في بيان اثر وفاة الطفل الطويل الذي كان وصل الضفة للعلاج بأن "نظام العلاج في الخارج، المعمول بها حالياً، يتطلب من المريض مغادرة المستشفى التي يتلقى العلاج فيها والعودة إلى غزة والبدء في اجراءات تحويل جديدة، بات يهدد حياة المرضى، ويتسبب في مضاعفة معاناتهم، خاصة أن تقديم طلب جديد يتطلب سلسلة معقدة من الإجراءات، من ضمنها الحصول على تحويلة طبية جديدة، والعرض من جديد على اللجنة الطبية، وحجز موعد جديد في المستشفى، وطلب تصريح جديد من سلطات الاحتلال للسماح لهم بمغادرة القطاع، ويستغرق ذلك عدة أسابيع."

ودعا إلى تشكيل لجنة تنسيق يكون أطرافها وزارة الصحة والمستشقيات -مقدمة الخدمات الطبية للمرضى-، تعمل على تذليل العقبات التي تواجه مرضى قطاع غزة المحولين للعلاج في الخارج، وتسهل عملية حصولهم على التغطية المالية في حالة انتقالهم من مستشفى إلى آخر، لتجنيبهم العودة إلى القطاع والبدء في إجراءات جديدة تستغرق عدة أسابيع، وتتسبب في تدهور أوضاعهم الصحية."



وأفاد أسامة روحت الطويل، وهو عم الطفل المتوفى لؤي الطويل، الذي كان رافقه في رحلة العلاج الى الضفة المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، بما يلي:

بتاريخ 25/1/2022، سافرت أنا وابن أخي المريض بالسرطان لؤي محمد روحت الطويل، 15 عاماً، إلى مدينة القدس، وذلك بعد حصولنا على تحويلة للعلاج في مستشفى المقاصد. وبعد سحب عينة لتشخيص حالة الطفل المريض، صدرت النتيجة بعد 10 أيام وتبين فيها أن الطفل مريض بسرطان الدماغ ويحتاج لعلاج إشعاعي. وبسبب عدم توفر العلاج في مستشفى المقاصد، ذهبت إلى مستشفى المطلع بتوجيه من مستشفى المقاصد لاستكمال العلاج الاشعاعي للطفل، وقد طلبت مني إدارة المطلع المغادرة والعودة بعد إسبوع، مع اصطحاب النتيجة النهائية للفحص الطبي، ولم يخبرني أحد أن المريض بحاجة لتغطية مالية جديدة.

واضاف: بعد أسبوع عدت إلى المستشفى، وقمت بفتح ملف للطفل، وسلمت كل التقارير والتحاليل الطبية والصور المقطعية، ومن ثم أخبرتني إدارة المستشفى أن الطفل لا يوجد له تغطيه مالية، وطلبوا مني الرجوع إلى غزة والحصول على تغطية مالية لاستكمال علاجه. عدنا إلى غزة بتاريخ 2/3/2022، دون أن يتلقى الطفل المريض علاجاً، وبدأنا إجراءات الحصول على تحويلة طبية جديدة، وعرض من جديد على اللجنة الطبية، وانتظار الحصول على التغطية المالية. وخلال هذه الفترة تدهورت حالة الطفل الصحية وتم إدخاله إلى مستشفيات غزة. وبتاريخ 7/3/2022 صدرت التغطية المالية لعلاج الطفل المريض في مستشفى المطلع، وأثناء ذلك تدهورت حالة الطفل بشكل حاد وتوفى بتاريخ 8/3/2022. وأثناء مراسم عملية دفن الطفل، تلقينا اتصالاً من مستشفى المطلع يفيد بتحديد يوم 13/3/2022 لاستقبال الطفل، فأخبرناهم أنه قد توفى.”

وأشار المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان "مثل هذه الحالة تكررت خلال الشهور الماضية عدة مرات، وقد أفضت إحداها إلى وفاة الطفل المريض سليم النواتي، 16عاماً، وهو يعاني من سرطان الدم بتاريخ 9/1/2022، بعد رفض عدة مستشفيات في الضفة الغربية ، بما فيها القدس المحتلة، استقباله للعلاج فيها بعد وصوله إليها، رغم تدهور حالته الصحية. وفي حالة أُخرى عانى المريض ن. ح، 19 عاماً، وهو يعاني من سرطان في ركبة الساق اليمنى، ووصل إلى مستشفى المقاصد للعلاج بتاريخ 12/1/2022 بسبب طلب أطباء المستشفى منه مغادرتها والعودة إلى قطاع غزة للحصول على تحويلة طبية أخرى لاستكمال علاجه في مستشفى المطلع بمدينة القدس".

وقال المركز انه يرى بأن نظام العلاج في الخارج، يعتريه خلل كبير يتطلب معالجته وتسهيل حصول المرضى على التغطية المالية في حالة انتقالهم من مستشفى إلى آخر، لتجنيبهم العودة إلى القطاع والبدء في إجراءات جديدة تستغرق عدة أسابيع، وتتسبب في تدهور أوضاعهم الصحية.