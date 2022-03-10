الصحة: تسجيل 9 حالات وفاة و 327 اصابة بفايروس كورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، ان نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1 % ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 7، طولكرم 8، سلفيت 2، ضواحي القدس 2، نابلس 12، جنين 7، رام الله والبيرة 16، طوباس 1، الخليل 5، بيت لحم 2، أريحا والأغوار 0، قطاع غزة 215، مدينة القدس 50".



وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 5، طولكرم 9، سلفيت 2، ضواحي القدس 2، نابلس 36، جنين 24، رام الله والبيرة 26، طوباس 2، الخليل 15، بيت لحم 11، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 500، مدينة القدس 110".



وسجلت 3 وفيات في قطاع غزة وحالة وفاة في مدينة القدس، حالتان في الخليل، وحالة في بيت لحم، حالة في طولكرم، حالة في قلقيلية، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 41 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 73 مريضا، بينهم 21 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.