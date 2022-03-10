نائب ترامب مايك بينس يقتحم الحرم الابراهيمي

وطن: اقتحم مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المسجد الإبراهيمي في الخليل، بحماية من قوات الاحتلال.

وكان بينس قد اقتحم حائط البراق في القدس المحتلة الذي يسيطر عليه المستوطنون وأدى فيه صلوات تلمودية.

ورافق بينس في اقتحامه مجموعة من قادة المستوطنين من بينهم النائب المستوطن ايتمار بن غفير.

وذكرت القناة السابعة العبرية ان بنس وزوجته أديا صلوات تلمودية في المكان.

والتقى بنس خلال اقتحامه للإبراهيمي، مع حاخامات يهود ومستوطنين.