الدفاع المدني يصدر إرشادات للتعامل مع الحالة الجوية خلال الـ48 ساعة المقبلة

وطن: أصدر جهاز الدفاع المدني، اليوم الخميس، إرشادات للمواطنين حول التعامل مع الحالة الجوية، خلال الـ48 ساعة المقبلة.

ودعا الدفاع المدني في بيان صحفي، كافة المواطنين لاستخدام آمن لوسائل التدفئة بعدم تركها تعمل ليلا واطفاء أجهزة التسخين والتدفئة قبل النوم .

وطالب السائقين لمختلف المركبات بقيادة آمنة تراعي الحالة الجوية وعدم المغامرة بإجتياز تجمعات المياه، التي قد تتشكل جراء الأمطار الغزيرة.

كما دعا الدفاع المدني إلى عدم تنظيم اية نشاطات لفرق مركبات الدفع الرباعي، خاصة في مناطق الاغوار التي شهدت عدة أحداث تطلبت تدخل فرق انقاذ لإخلاء وتخليص مركباتهم.

وذكر الدفاع المدني بأرقام الطوارئ المجانية، الشرطة 100، والإسعاف 101، والدفاع المدني 102.