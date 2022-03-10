هرتسوغ طلب من أردوغان اتخاذ إجراءات ضد حماس



وطن- طلب رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماعهما في أنقرة أمس الاربعاء، التحرك ضد نشاط حماس في الأراضي التركية وفقا لما ذكرته قناة "مكان- الإسرائيلية".

وأشارت الى ان الحكومة الإسرائيلية أثارت هذا الموضوع عدة مرات في الماضي، وأن هذا لم يكن شرطا للزيارة نفسها. لكن من الناحية العملية، تتفق إسرائيل وتركيا اليوم على تسخين العلاقات بين البلدين.

وقالت "لدى الأتراك أيضًا طلبات من إسرائيل: فقد طلب الرئيس أردوغان من الرئيس هرتسوغ، العمل لدفع مشروع خط أنابيب الغاز في البحر الأبيض المتوسط عبر تركيا، بهدف نقل الغاز إلى أوروبا".

وفي الأيام الأخيرة، التقى مسؤولون أتراك بمسؤولين أمريكيين في محاولة لتجنيدهم لهذه الخطوة. وبحسب مصادر تركية فإن هذه هي الطريقة المثلى لتقليل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي. كما أفيد الليلة الماضية أن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو من المتوقع أن يصل إلى "إسرائيل" الشهر المقبل. وبحسب النبأ، سيزور وزير الطاقة التركي فاتح دونمز "إسرائيل" قريبا.

وأوضحت القناة التلفزيونية الإسرائيلية ان النشر عن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية التركي إلى احرج وزير الخارجية يئير لبيد، حيث ادعى المقربون منه أنه لم يتم الحديث عن مثل هذه الزيارة أو تحديد موعدها، خلافا للتصريحات الرسمية في القصر الرئاسي في أنقرة التي تفيد بأن الوزير التركي سيصل إلى "إسرائيل" الشهر المقبل.



(المصدر- ترجمة الصحافة العبرية- وزارة الاعلام الفلسطينية)