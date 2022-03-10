بعد رفع اسعار الحديد.. شركة صناعة الالمنيوم "نابكو" تعلن رفع طن الالمنيوم بـ 2000 شيكل ابتداء من مساء اليوم



وطن للانباء- أعلنت الشركة الوطنية صناعة الالمنيوم والبروفيلات "نابكو" عن رفع سعر الطن الواحد من الالمنيوم بمعدل 2000 شيكل ابتداء من اليوم الخميس.

وأوضحت الشركة في بيان وجهته لزبائنها بان مساء اليوم الخميس سيكون الموعد الأخير لاستلام الطلبيات على الأسعار المعمول بها حاليا (أي دون هذه الزيادة) موضحة انها (الشركة) "غير ملزمة باعتماد كل الطلبيات الواردة لها وانها تحتفظ بحقها بتحديد الكمية الخاصة بكل تاجر وذلك حسب الكميات المتوفرة، ولا تعتبر الطلبية ملزمة للشركة الا بعد اعتمادها" كما جاء في بيانها الصادر عن دائرة المبيعات والتسويق.

وجاء هذا بعد ايام قليلة من رفع كبير في اسعار حديد البناء حيث تحدث رئيس اتحاد المقاولين احمد القاضي لـ"وطن" يوم امس الاربعاء عن رفع موردي وتجار الحديد سعر الطن الواحد بنحو 1000 شيكل، مؤكدا بان عملية رفع الاسعار تمت على الكميات المخزنة لدى تجار وموردي الحديد.