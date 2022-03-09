الدفاع المدني ينفذ تمرينا تعبويا يحاكي وقوع هزة أرضية

وطن: نفذ جهاز الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، تمرينا تعبويا يحاكي وقوع عدد من الأحداث في نفس الوقت، وذلك تحت إشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم خليل، وبحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، وممثلين عن المؤسسة الأمنية.

وأوضح الدفاع المدني في بيان صدر عنه، أن التمرين الذي جرى في حي المصيون برام الله، حاكى وقوع هزة أرضية، الأمر الذي تطلب تنفيذ إخلاء لما يقارب 800 موظف ومراجع في مباني (البنك العربي، والإسلامي العربي، وبنك القدس، وبنك الإسكان)، ومعالجة الحوادث من إخلاء مصابين وإنزال لعالقين.

وأشار إلى أن التمرين عكس صورة حقيقية لأي حدث قد يحصل، وكيفية التعامل خاصة مع تعدد المهام وتوزعها، الأمر الذي يتطلب المهنية في العمل لتجنب الأخطاء التي قد تتفاقم منها.

يشار إلى أن هذا التمرين نفذ في اختتام فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، بالشراكة مع الشرطة والخدمات الطبية والهلال الأحمر، وشركة كهرباء القدس والمتطوعين، وفرق السلامة العامة في البنوك المذكورة.