دوري المحترفين: "إسلامي قلقيلية" يفوز على "الظاهرية" و"مركز طولكرم" يتجاوز "الأمعري"

وطن: حقق "إسلامي قلقيلية" فوزًا ثمينًا على "شباب الظاهرية" بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، على استاد الجامعة العربية الأمريكية في جنين، بافتتاح مباريات الأسبوع الثامن عشر من دوري المحترفين لكرة القدم.

وسجّل هدف المباراة الوحيد شاهر داوود في الدقيقة (59)، ليرفع "إسلامي قلقيلية" رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس مؤقتًا، في حين تجمد رصيد "شباب الظاهرية" عند 27 نقطة في المركز السابع مؤقتًا.

وفي صراع تفادي الهبوط، فاز "مركز طولكرم" على "شباب الأمعري"، في مباراة جمعتهما على نفس الملعب، بهدف نظيف سجّله لاعب "الأمعري" صالح ظاهر في مرمى فريقه في الدقيقة (12).

وبهذه النتيجة، رفع "مركز طولكرم" رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر مؤقتًا، في حين تجمد رصيد "شباب الأمعري" عند النقطة التاسعة ليتذيل الترتيب.

وتختتم مباريات الأسبوع الثامن عشر يوم غد الخميس بأربع مباريات، حيث يلتقي المتصدر "شباب الخليل" مع الوصيف "جبل المكبر" على استاد هواري بومدين في بلدة دورا جنوب الخليل، في مباراة حاسمة إلى حد كبير.

ويتصدر "الشباب" سلم الترتيب بـ 43 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن "المكبر"، وبالتالي فوز "الشباب" سيجعله يوسّع الفارق إلى 8 نقاط قبل 4 جولات فقط على نهاية الدوري، في حين سيشعل فوز "المكبر" من جديد الصراع على اللقب.

وفي مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، يلتقي "مؤسسة البيرة" مع "طوباس" على استاد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، حيث يصارع الفريقان لتفادي الهبوط، إلى جانب "مركز طولكرم" و"شباب الأمعري".

وعلى استاد الجامعة العربية الأمريكية في جنين، يلتقي "مركز بلاطة" مع "هلال القدس"، و"ثقافي طولكرم" مع "شباب السموع".