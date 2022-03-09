وفد من حزب الشعب يصل الجزائر حاملا رؤية الحزب لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة

وطن: وصل إلى الجزائر العاصمة، اليوم الاربعاء، وفد قيادي من حزب الشعب الفلسطيني بدعوة من الرئاسة الجزائرية؛ وذلك في إطار المشاورات التي تجريها ضمن مبادرة الرئيس الجزائري لاستضافة مؤتمر للفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام.

ويضم وفد الحزب عضوي المكتب السياسي فهمي شاهين ووجيه ابو ظريفة؛ وسوف يعقد الوفد عدة لقاءات مع المسؤولين الجزائريين للتباحث حول أفضل سبل إنجاح مساعي إنهاء الانقسام، واتمام المصالحة الفلسطينية.

وقال رئيس الوفد فهمي شاهين؛ في بيان وصل وطن، إن حزب الشعب يثمن دعوة ومساعي الرئيس الجزائري والحرص على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية؛ وان وفد الحزب سوف يعرض ويسلم رؤيته السياسية حول هذا الملف.

وأكد شاهين على استمرار الحزب بدوره الوحدوي وجهوده وتفاعله الإيجابي مع كل المساعي الرامية لإنهاء الانقسام وتعزيز وحدة شعبنا في مواجهة الإحتلال والتحديات الماثلة أمامه والمخاطر التي تتعرض لها قضيته الوطنية.