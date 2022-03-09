وزير الزراعة ومحافظ أريحا يسلمان معدات زراعية لمجالس الأغوار

وطن: سلم وزير الزراعة رياض العطاري، ومحافظ اريحا والاغوار جهاد ابو العسل، اليوم الأربعاء، بلدية العوجا ومجلس محلي الجفتلك جرارين زراعيين وملحقاتهما ومعدات زراعية لخدمة المزارعين في الأغوار.

وجاء التسليم خلال حفل أقيم بساحة محافظة اريحا والاغوار بحضور وكيل الوزارة م. عبد الله لحلوح، ووكيل مساعد الإدارة والتخطيط أ. أحمد زكارنة، ومدير عام زراعة محافظة أريحا والأغوارم. أشرف بركات، ورئيس بلدية العوجا فخري نجوم، ورئيس مجلس محلي الجفتلك أحمد غوانمة، ونائب المحافظ يسرا السويطي، وعدد من المزارعين وممثلي الاتحادات الزراعية والفلاحين.

وفي كلمته أكد وزير الزراعة رياض العطاري أن هذا الدعم هو استمرار لتوجيهات الرئيس محمود عباس، وما جاء في خطاب رئيس الوزراء د. محمد اشتية في قرية فصايل لتعزيز صمود المواطنين ومواجهة قرار الضم .

وأكد العطاري ان الحكومة الفلسطينية ماضية في تنفيذ خطتها لكل القطاعات في هذه المنطقة.

بدوره وقع مدير عام زراعة أريحا والأغوار م. اشرف بركات اتفاقية الإعارة والتسليم ممثلاً عن وزارة الزراعة مع ممثلي المجالس المحلية المستفيدة من المشروع، والتي شملت جرارين زراعيين ومعدات (تروله قلاب - محراث زنبركي - تنك رش )وبعض المستلزمات الزراعية،التي ستخدم صغار المزارعين للمساهمة في خفض التكاليف وذلك تحت اشراف المجلس المحلي الذي يتبعون له.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة تنمية وتطوير الاغوار والعنقود الزراعي، وسياسة وزارة الزراعة في تقديم الدعم المادي والمعنوي للمزارعين في الأغوار والمناطق المهددة بالاستيطان، لتعزيز صمودهم وثباتهم على أرضهم.

