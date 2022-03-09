"الجهاد": استقبال "هرتسوغ" بتركيا خذلان للقدس وفلسطين

وطن: استنكرت حركة الجهاد الاسلامي اليوم الأربعاء استقبال رئيس دولة الاحتلال "اسحق هرتسوغ" في تركيا.

وقال بيان الحركة إن "الزيارة تأتي على وقع التصعيد العدواني الإسرائيلي ضد أهلنا في القدس ومخططات العدو لتهويد المقدسات واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وتمثل انحيازاً للعدو في مواجهة جهاد الشعب الفلسطيني".

وأضاف البيان: إن السعي لاستعادة العلاقات مع العدو بذريعة مصلحة هذه الدولة أو تلك، هو خذلان للقدس وفلسطين.

وثمنت الحركة المواقف القوية للشعب التركي الذي يرفض هذه الزيارة التي تقفز على دماء الشهداء الأتراك الذين ارتقوا لكسر الحصار عن غزة وتتجاوز موقف الشعب التركي المساند لحقوق الشعب الفلسطيني.

وكان رئيس دولة الاحتلال وصل إلى تركيا اليوم في زيارة رسمية تستمر يومين.

وقال هرتسوغ، لدى مغادرته مطار اللد في طريقه إلى تركيا، إن علاقات "إسرائيل بتركيا مهمة لتعزيز الاستقرار في المنطقة".