الصين تدعو الولايات المتحدة لنشر تفاصيل مختبراتها البيولوجية في أوكرانيا

وطن: دعت وزارة الخارجية الصينية اليوم (الأربعاء) الولايات المتحدة إلى نشر جميع تفاصيل مختبراتها البيولوجية في أوكرانيا، وحثت الأطراف ذات الصلة إلى ضمان سلامتها.

وقالت تقارير إعلامية مؤخرا، إن هذه المختبرات البيولوجية تخزن كميات كبيرة من الفيروسات الخطيرة، إلى جانب اكتشاف روسيا خلال العمليات العسكرية أن الولايات المتحدة تستخدم هذه المنشآت في البرامج العسكرية البيولوجية.

وأوضح تشاو لي جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي يومي أنه من أجل صحة وسلامة الشعب في أوكرانيا، والمناطق المحيطة بها والعالم أجمع، ينبغي على جميع الأطراف ضمان سلامة هذه المختبرات.

ولفت إلى أنه "على وجه الخصوص، فإن الولايات المتحدة باعتبارها الطرف الذي يعرف المختبرات على نحو أفضل، ينبغي عليها نشر المعلومات ذات الصلة في أقرب وقت، ومن بينها ما هي الفيروسات المخزنة والبحث الذي تم إجراؤه".

وتابع تشاو قائلا إن الأنشطة العسكرية البيولوجية للولايات المتحدة في أوكرانيا ليست سوى "قطرة في بحر". وتحت أسماء مختلفة، سيطرت وزارة الدفاع الأمريكية على 336 من المختبرات البيولوجية في 30 دولة.

وتابع قائلا: "ما هي النية الحقيقية للولايات المتحدة؟ وماذا فعلت بالضبط؟ وطالما كان ذلك مصدر شكوك المجتمع الدولي".

وعلاوة على ذلك، فالولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تعرقل منذ 20 عاما إضافة بروتوكول التحقق إلى معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية، وترفض قبول عمليات تفتيش المرافق البيولوجية داخل حدودها أو خارجها، ما أدى إلى تفاقم مخاوف المجتمع الدولي، بحسب تشاو.

وأضاف أننا "نحث الجانب الأمريكي مرة أخرى على توضيح أنشطته العسكرية البيولوجية بشكل كامل في الداخل والخارج، وكذا قبول عمليات التحقق متعددة الأطراف".

(المصدر- وكالة شينخوا الصينية)