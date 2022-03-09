بنك الإسكان يشارك بمناورة الاخلاء بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

وطن: في اليوم العالمي للدفاع المدني نفذت طواقم التدريب في مديرية الدفاع المدني بمحافظة رام الله والبيرة، سيناريو تمرين تعبوي متعدد المهام وتحت اشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم وبحضور عطوفة محافظ رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام وممثلين عن المؤسسة الأمنية ومسؤولي الإدارات الإقليمية للمصارف، بحيث شارك بنك الإسكان في هذا التمرين من خلال إخلاء لموظفي الادارة الاقليمية وفرع بنك الاسكان في الماصيون، وذلك وفقا لخطة الاخلاء المعتمدة وبالتعاون مع ادارة المخاطر في البنك، ويهدف التمرين الذي يندرج ضمن خطة استمرارية الاعمال في البنك الى تفعيل دور فرق الطوارئ ورفع جاهزية موظفي البنك لتطبيق عملية اخلاء سريعة وسليمة وآمنة وفقا للمعايير الدولية المطبقة اثناء وقوع سيناريوهات قد تستدعي الاخلاء، وبشكل منظم يعمل على حماية وسلامة موظفي وعملاء البنك.

وبدوره ثمن المدير الاقليمي لبنك الاسكان السيد أسامة حرزالله جهود الدفاع المدني، وهنئهم بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، مؤكدا على حرص البنك على تطبيق بنود سياسة استمرارية الاعمال بما في ذلك اختبار الخطط الموضوعة لمواجهة السيناريوهات المحتملة بشكل فعلي وجدي لضمان امن البنك وموظفيه والمراجعين، كما وأكد على ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع الدفاع المدني فيما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

يشار بأن هذا التمرين نفذ بالشراكة مع الشرطة والخدمات الطبية والهلال الأحمر وشركة كهرباء القدس والمتطوعين وفرق السلامة في البنك، وقد شارك في التمرين ما يقارب 100 موظف وموظفة من كافة اقسام الادارة الاقليمية بالإضافة الى موظفي فرع الماصيون، حيث تم تقديم التوجيهات والارشادات لهم من قبل الدفاع المدني، وقد عبروا عن امتنانهم لرجال الدفاع المدني وتعاونهم، وأكدوا على مدى الاستفادة من الارشادات المقدمة، وأهمية عقد التمرين ودوره في الحفاظ على السلامة العامة.