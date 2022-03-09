الصحة: 6 وفيات و203 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الماضية

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 6 حالات وفاة و203 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 12، نابلس 17، طولكرم 7، سلفيت 3، رام الله والبيرة 20، جنين 8، الخليل 6، طوباس 0، بيت لحم 0، ضواحي القدس 0، أريحا والأغوار 0، قطاع غزة 55، مدينة القدس 75".

وسجلت حالتا وفاة في قطاع غزة، وحالة وفاة في مدينة القدس، حالتان في جنين، وحالة في الخليل، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 9، نابلس 36، طولكرم 13، سلفيت 6، رام الله والبيرة 39، جنين 10، الخليل 2، طوباس 1، بيت لحم 11، ضواحي القدس 1، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 540، مدينة القدس 145".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 41 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 73 مريضا، بينهم 21 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.