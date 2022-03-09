الملتقى الوطني الديمقراطي يستنكر استغلال الاحتلال للأزمة الأوكرانية لارتكاب جريمة حرب في فلسطين

وطن: استنكر الملتقى الوطني الديمقراطي استغلال الاحتلال للأزمة الأوكرانية لصالح توسيع الاستيطان الاستعماري في فلسطين وبناء وحدات سكنية جديدة للاجئين الأوكرانيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وذكّر الملتقى أن الاستيطان الاستعماري انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب بحسب ميثاق روما ويؤكد أن اسرائيل تقوم باستغلال الأزمة الإنسانية في أوكرانيا لارتكاب جريمة حرب إضافية بحق الشعب الفلسطيني، ما يزيد من الجريمة بشاعة وفظاظة.

وقال الملتقى في بيان له، وصل وطن، الأربعاء، "أمام ما يحدث وفي ظل تسابق الدول على اتخاذ خطوات جريئة وحازمة للحفاظ على النظام الدولي والقانون الدولي كما يدعون، فإن هذه الدول مطالبة بمواقف تنسجم مع ادعاءاتها ومع القانون الدولي تحاسب اسرائيل على جرائمها وتفرض عقوبات صارمة على منظومة الاستيطان الاستعماري الذي يلتهم الأرض ويقوض الحقوق الفلسطينية على مرأى ومسمع من العالم الذي يصر على عدم اتخاذ أي خطوة جدية تجاه اسرائيل ونظام الاستعمار العنصري المحكم في فلسطين".

ورحّب الملتقى بالمواقف المبدئية والأخلاقية التي تبناها عدد من البرلمانيين الأوروبيين، وتحديداً في ايرلندا وبريطانيا، تجاه القضية الفلسطينية ومطالبتهم بوقف ازدواجية المعايير فيما يخص الشعب الفلسطيني.

ودعا الملتقى جميع القوى الفلسطينية الحية لتركيز جهودها على مواجهة خطر الاستيطان الاستعماري وتوحيد الجهود باتجاه وضع العالم أمام مسؤولياته ووقف هذا التطبيق الانتقائي لمبادئ القانون الدولي، وعلى رأسها الاحترام الإلزامي لحق الشعوب في تقرير المصير والرفض المطلق للاستعمار والضم.