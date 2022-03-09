حالتا وفاة و55 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل حالتي وفاة و55 إصابة جديدة بفيروس كورونا، تعافي 540 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنها قامت بإجراء 385 فحص مخبري خلال الساعات الماضية.

وبينت أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 247884 إصابة، والحالات النشطة 4936 حالة، والمتعافين 241004 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1944 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 73 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 49 حالة.

وذكرت الصحة أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 669067 شخصاً.