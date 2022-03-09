البنك الوطني الشريك المحلي لنشاطات منتدى سيدات الأعمال خلال شهر المرأة

وطن: بمناسبة يوم المرأة العالمي، عزز البنك الوطني من شراكته مع منتدى سيدات الأعمال من خلال "معرض هداياكم من عنا غير2022"، الذي جرى افتتاحه برعاية وزير الاقتصاد خالد العسيلي، وضم أكثر من 85 مشروعا لسيدات رياديات فلسطينيات ، تنوعت منتجاتها لتشمل الحلي، والتطريز الفلسطيني، والمأكولات، والصابون، والعديد من المنتجات الأخرى.

تعليقا على ذلك، قدم الرئيس التنفيذي للبنك الوطني سلامة خليل، المعايدة للمرأة الفلسطينية بمناسبة يوم المرأة العالمي، مؤكدا على دورها الأساسي في بناء الوطن والعملية التنموية. وأشار خليل الى أن دعم فعاليات منتدى سيدات الأعمال خلال شهر المرأة تأتي للشراكة الحقيقية التي تربط البنك بالمنتدى وايمانا من البنك برسالتهم التي تتقاطع مع رسالة البنك الوطني بتمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا.

وتطرق خليل إلى دور البنك الوطني في تمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا وتعزيز شمولها المالي، مشيرا إلى أن برنامج "حياتي" الداعم الدائم للمرأة والذي مول البنك من خلاله العديد من المشاريع الصغيرة بقيادة نساء دون فوائد أو عمولات بسقف بلغ لغاية الآن 3.5 مليون دولار أمريكي، وذلك لإيمان البنك بدور المرأة الفلسطينية في احداث التنمية، وأن إشراكها أكثر في العملية الاقتصادية من شأنه تحسين الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي احداث تنمية اقتصادية مستدامة. وأوضح خليل أن نسبة النساء الموفرات أو المدخرات لدى البنك بلغت 61% أي النسبة فاقت نسبة الموفرين من الذكور، ووصول نسبة النساء من قاعدة عملاء البنك الى 34.5%، مؤكدا أن هذه النسب مرتفعة جدا مقارنة مع نسب الجهاز المصرفي الفلسطيني.

وبدورها هنأت رئيسة مجلس إدارة منتدى سيدات الأعمال، شعاع مرار، كافة النساء الفلسطينيات بيوم المرأة العالمي، الثامن من آذار وأعربت عن سعادتها بإنجازات الرياديات الفلسطينيات بالرغم من الأثر الاقتصادي التي خلفتها جائحة كورونا وأشارت الى الدور المحوري الذي لعبه المنتدى لتمكين هذه المشاريع طوال السنوات الماضية من خلال منهجية متكاملة وسلسلة من خدمات تطوير الأعمال التي ترافق الرياديات منذ البداية لبناء قدراتهن ومن ثم تشبيكهن مع الأسواق ومصادر التمويل.

كما شكرت مرّار البنك الوطني على شراكته خلال شهر المرأة لنشاطات المنتدى ومشاركتهم في مثل هذه المنصات مثل المعرض السنوي للمنتدى "هداياكم من عنا غير 2022 " وتقديم التوعية المالية والمصرفية للنساء الرياديات خلال أيام المعرض حيث أن من أحد أهم التحديات التي تواجهها النساء هي الوصول إلى مصادر التمويل لنمو المشاريع وتطورها.

ومن الجدير ذكره، أن المعرض مستمر يوم الأربعاء 9/3/2022 من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 9:00 مساءً في فندق الميلينيوم في مدينة رام الله، وسيكون فرصة أمام الجمهور لدعم المشاريع النسوية الصغيرة والمساهمة في استدامتها وتشجيعها.