الاحتلال يعتقل 20 مواطنا من أنحاء الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اعتقالات طالت ما لا يقل عن 15 موطنا من انحاء الضفة.

وطالت هذه الاعتقالات المواطنين: داوود رفيق عيسى رنتيس (20 عاما)، وتوفيق عيسى رنتيس (60 عاما)، وابنه محمد (20 عاما) من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.

ومن قرية دير أبو مشعل بالمحافظة اعتقلت قوات الاحتلال: مهدي يوسف البرغوثي، وهاني ممدوح عطا، ومؤمن سعيد دهشان عطا، وحسين شاهر غيد.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين واعتقلت ثلاثة أسرى محررين، وهم: خالد محمد الحاج، ومحمد احمد سوقية، ومحمود كامل العيه من حي الهدف وواد برقين، وسط إندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال.

كما واعتقلت من قرية فحمة بالمحافظة: ابراهيم لبيب نواصرة، والأسير المحرر علي نواصرة، بعد أن دهمت منزليهما، كما احتجزت الشقيقين عبد الله وعثمان مراعبة بعد إستجوابهما.

واندلعت مواجهات في القرية بين الشبان وقوات الاحتلال، اطلق الجنود خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية باتجاههم، دون وقوع إصابات.

ومن بلدة الرام شمال القدس اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مرشد الشوامرة، بعد أن دهمت منزله وفتشته.

كما واعتقلت من بلدة الزاوية بمحافظة سلفيت، الشاب يوسف عبد الكريم شقير (20 عاما)، بعد دهم وتفتيش منزل ذويه.

ومن بلدة تقوع بمحافظة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت الفتى حمادة طارق صباح (16 عاما)، بعد دهمت منزل ذويه وفتشته.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة احياء من مدينة الخليل، واعتقلت الأسيرين المحررين محمد عرفات القواسمي، واشرف المحتسب، كما واعتقلت شاهر أبو عيشة، ونبيل عابدين، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

ومن بلدة يطا بالمحافظة اعتقلت قوات الاحتلال رأفت ذياب أبو قبيطة بعد دهم وتفتيش منزله.

(المصدر-وفا)