روسيا تجدد وقف إطلاق النار في اوكرانيا

وطن: أعلنت روسيا فرض وقف إطلاق النار في عددٍ من المدن الأوكرانية، بدءاً من الساعة التاسعة بتوقيت القدس، من صباح يوم الأربعاء،.

وأفاد مقر الاستجابة الإنسانية بأنَّ موسكو مستعدَّةٌ لتوفير ممرات إنسانية، بالاتفاق مع الجانب الأوكراني، وذلك وفق مناطق محدَّدة

وأعلنت وزراة الدفاع الروسية حصيلة اليوم الـ13 من العملية العسكرية الروسية الخاصة، والتي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين في الـ24 من شباط/فبراير الماضي.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيانٍ، بأنَّ "وحداتٍ من القوات المسلحة الروسية سيطرت على منطقتين سكنيتين أوكرانيتين، وأنَّ طيران القوات الفضائية الروسية دمّر 32 منشأةً عسكريةً في أوكرانيا، بما في ذلك 23 منطقةً تتركز فيها الأسلحة والمعدات".

وأضاف البيان أنَّ "القوات المسلحة الروسية دمّرت 2581 مرفقاً من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية خلال العملية".

وفي سياق متّصل، قالت وزارة الدفاع الروسية إنَّ "قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تقدّمت ما يقرب من كيلومترٍ واحدٍ في مدينة ماريوبول، الواقعة جنوبي أوكرانيا".

وأوردت أنَّ "القوات المسلحة الروسية دمّرت 123 نظاماً صاروخياً مضادّاً للطائرات من طراز أس-300 وبوك أم-1 و أوسا، منذ بداية العملية في أوكرانيا".

وأفادت مصادر أوكرانية، بسيطرة القوات الروسية على مدينة أزيوم. وستؤدي هذه الخطوة إلى قطع طرق إمدادات القوات الأوكرانية في دونباس، وتفتح الطريق إلى خاركوف من الجنوب الشرقي.

وبدأ اليوم الـ13 من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بإعلان روسيا وقفاً لإطلاق النار في عدة مدن أوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية فتح ممراتٍ إنسانيةٍ من كييف وتشيرنهيف وسومي وخاركوف وماريوبول.

وقالت الوزارة إنه "من دون مشاركة أوكرانيا، تمكّن الجانب الروسي حتى الآن من إخراج 773173 شخصاً من مناطق العملية العسكرية الخاصة من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين إلى أراضي روسيا، بينهم 44187 طفلاً.