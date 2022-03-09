الطقس: امطار متفرقة وانخفاض على درجات الحرارة

وطن: قالت دائرة الأرصاد الجوية، ان الجو اليوم الاربعاء، سيكون غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا على بعض المناطق خاصة الشمالية و الوسطى، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وتتأثر البلاد يوم غد الخميس بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً إلى شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد احيانا، والرياح شمالية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا .

ولفتت الى ان تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يستمر يوم الجمعة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا، والرياح شمالية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70 كم/ساعة والبحر مائجا .

اما السبت، فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.