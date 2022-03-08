الحرس الثوري يعلن استشهاد جنديين إيرانيين إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي بالقرب من دمشق

وطن: أعلن الحرس الثوري الايراني، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد جنديين إيرانيين إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي على ريف دمشق، متوعدا "إسرائيل" بأنها "ستدفع ثمن" هذه العملية.

وقال في بيان: "إثر الجريمة التي نفذها الاحتلال الاسرائيلي صباح الاثنين الماضي بقصف صاروخي على ريف دمشق بسوريا، استشهد اثنان من أفراد الحرس الثوري".

وأوضح البيان أن القتيلين هما العقيد حرس إحسان كربلائي بور، والعقيد حرس مرتضى سعيد نجاد.