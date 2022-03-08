1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا في دولة الاحتلال

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 1135 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" منذ منتصف الليلة الماضية، و4,769 إصابة يوم أمس الاثنين.

ووفقًا للمعطيات، ارتفعت حصيلة الوفيات منذ بدء رصد الوباء في شباط/فبراير 2020 إلى 10322 وفاة، بعد تسجيل 40 وفاة جديدة، في حين بلغت حصيلة الإصابات 3683663 إصابة.

وواصل عدد المصابين بحالة حرجة انخفاضه ليصل إلى 429 مصابًا منهم 180 مصابًا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي. ويبلغ عدد الحالات النشطة 48408 حالة.