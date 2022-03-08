الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله قسرياً

وطن: أجبرت سلطات الاحتلال، يوم الثلاثاء، المواطن أحمد عبد الرزاق صيام على هدم منزله في حي الأشقرية ببيت حنينا بالقدس المحتلة قسرياً.

وقال عبد الرازق، إنه أجبر على هدم منزله ذاتياً بعد تلقيه اتصالاً هاتفياً من شرطة الاحتلال، وهددته بدفع عشرات آلاف الشواكل تكلفة عملية الهدم في حال عدم تنفيذه ذاتياً.

وأضاف أنه بنى المنزل قبل شهرين ونصف، وتسلم قرار هدم إداري للمنزل بتاريخ 22 -2، ولم يتمكن من تقديم استئناف كون القرار من وزارة داخلية الاحتلال وليس بلدية القدس.

وتبلغ مساحة المنزل 60 مترا مربعا، ومكون من 3 غرف ومطبخ ودورة مياه، ويعيش أحمد بالمنزل مع زوجته وولدين أكبرهم عمره 15 عاما والثاني 10 سنوات.

وأشار إلى أن بلدية القدس هدمت منزلا يعود له في عام 2016، وفرضت عليه دفع مبلغا قدره 27 ألف شيكل تكلفة عملية الهدم.