الامم المتحدة تعرب عن قلقها بعد استشهاد 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة

وطن: أعرب مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، عن قلقه البالغ من "من تدهور الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، تعقيبًا على استشهاد 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال بينهم طفل، وإصابة 26 آخرين خلال الأسبوع الماضي، أن "كل حالة وفاة مأساوية، وكل إصابة مؤسفة، لكن فقدان أو إصابة طفل أمر مدمر بشكل خاص".

وجدد وينسلاند تأكيده على أن "الأطفال يجب ألا يكونوا أبدًا هدفًا للعنف أو يتعرضوا للأذى بسببه".

وقال وينسلاند: "في هذا الوضع المضطرب، يجب على جميع المعنيين الامتناع عن الأعمال والاستفزازات التي تغذّي التوترات، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس. لا يمكن أن يكون هناك مبرر للعنف أو الإرهاب، يجب أن يدينه الجميع".