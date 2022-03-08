"انفجار تاريخي" في أسعار النفط مع قرار بايدن

وطن: ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، مرة أخرى، الثلاثاء، مع إعلان الرئيس الاميركي جو بايدن حظر واردات النفط الخام من روسيا ردا على هجومها على أوكرانيا المجاورة.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء حظرًا على واردات النفط من روسيا في أقسى إجراء اتّخذته إدارته حتى الآن لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.

وقال بايدن في خطاب ألقاه في البيت الأبيض "سنحظر جميع واردات النفظ والغاز والطاقة. هذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولًا بعد الآن في موانئ الولايات المتحدة وسيُوجّه الشعب الأميركي ضربة أخرى قوية لبوتين" مضيفًا أن قرار الحظر اتُخذ "بتنسيق وثيق" مع الحلفاء.

وقفز سعر الخام الأميركي بنسبة 5 بالمائة إلى 125 دولارا للبرميل، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع بشكل "غير مسبوق".

وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2008، بسبب تأجيلات في العودة المحتملة للخام الإيراني إلى الأسواق العالمية، بينما تدرس الولايات المتحدة مع حلفائها الأوروبيين حظر الواردات الروسية.

وأدى ذلك إلى ارتفاع أسهم شركات الطاقة في وول ستريت، لكن معظم القطاعات الأخرى شهدت انخفاضا، إذ يشعر المستثمرون بالقلق إزاء الآثار التي قد تحدثها الحرب على الاقتصادات العالمية، وخاصة على التضخم.

وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.3 بالمئة، بعد التأرجح بين المكاسب والخسائر الصغيرة عقب فترة وجيزة من جرس الافتتاح.