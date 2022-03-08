مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام في الخليل

وطن: اعتدى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على رعاة الأغنام في مسافر يطا جنوبي الخليل.

وأفاد منسق لجنة حماية وصمود جبال جنوب الخليل ومسافر يطا فؤاد العمور، بأن مستوطنين اعتدوا على المواطن أمجد الربعي أثناء رعيه الأغنام في قرية تواني، ورشقوه بالحجارة دون تسجيل أية إصابات.

وأضاف العمور أن الاعتداء تزامن مع احتشاد أعداد كبيرة من المستوطنين بالقرب من القرية.

ولفت العمور إلى تصاعد انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في حق المواطنين وأراضيهم، مطالباً الجهات الرسمية والحقوقية بإسناد أهالي المنطقة ودعم صمودهم.